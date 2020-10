GOLDMAN SACHS belässt COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 5,60 auf 7,20 Euro angehoben, die Einstufung aber ungeachtet des davon ausgehenden Kurspotenzials auf "Neutral" belassen. Analyst Jernej Omahen beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Konsolidierungsbedarf in der europäischen Bankenbranche. In der Commerzbank sieht er einen Kandidaten für eine mögliche Übernahme, weshalb er einen Bonus in sein Modell einbezog./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 00:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Commerzbank Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de