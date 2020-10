BERNSTEIN RESEARCH belässt PERNOD RICARD auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 175 auf 177 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers weise erhebliche Verbesserungen zum Quartal davor auf, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das aktuelle Jahresviertel dürfte holpriger laufen, aber anschließend seien die Vergleichsdaten wesentlich niedriger./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Pernod Ricard Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de