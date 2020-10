Die Börse in Toronto honoriert die Fortschritte des Silberexplorers Canada Silver Cobalt Works.

Canada Silver-CEO Frank Basa freut sich über die Anerkennung durch die Börse Toronto, die die kontinuierlichen Fortschritte und die Entwicklung des Unternehmens honoriere. Die TSX Venture Exchange ordnet die dort notierten Unternehmen auf Basis von Standards wie historischer Finanz-Performance, Entwicklungsstand und finanziellen Ressourcen in verschiedene Stufen ein (Tiers). Tier 1 ist die höchste Stufe der Börse und den am weitesten entwickelten Emittenten vorbehalten.

Der Silber- und Kobaltexplorer Canada Silver Cobalt Works (WKN A2JEX7 / TSXV CCW) hat den Aufstieg in die nächste Börsenliga geschafft. Wie das Unternehmen bekannt gibt, wird man an der TSX Venture Exchange jetzt als Tier 1-Notierung eingestuft.

Das sind erfreuliche Neuigkeiten für das Unternehmen, das die Erschließung des zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekts Robinson Zone im 78 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet Castle Silver Mine in der kanadischen Provinz Ontario mit Hochdruck vorantreibt.

Erst im Mai dieses Jahres hatte Canada Silver Cobalt die erste Ressourcenschätzung für das Projekt vorgelegt. Diese kam auf insgesamt 7,56 Mio. Unzen Silber in der Kategorie geschlussfolgert. Wie berichtet, war in 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer Tiefe von rund 400 Metern, sehr hochgradiges Silber mit 8.582 Gramm bzw. 250,2 Unzen pro Tonne enthalten.

Die Entdeckung ist in allen Richtungen offen und Canada Silver hat bereits vor einiger Zeit ein auf 50.000 Meter angelegtes Bohrprogramm angestoßen, um die hochgradige Vererzung noch erheblich auszuweiten, wobei man bereits erste Erfolge verbuchen konnte. Wir berichteten und werden weiter berichten.

