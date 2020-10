ERWE Immobilien meldet einen Zukauf: Erworben wird eine Immobilie in der Darmstädter Innenstadt innerhalb der Fußgängerzone an der Ernst-Ludwig-Straße, meldet das Frankfurter Unternehmen am Freitag. „Das gegenwärtig gemischt genutzte Anwesen verfügt über eine interessante Entwicklungsperspektive, die die ERWE schrittweise umsetzen wird”, heißt es von der Gesellschaft. Investiert werde ein einstelliger Millionenbetrag. Die ...