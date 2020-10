Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) ist seit Juni im SDAX angekommen - eine Wachstumsstory mit Happy "Zwischenstand". Die starken Zahlen des Q3 sprechen für eine ungebrochene Wachstumsstory mit dem 15. Rekordabschluss in Folge vor Augen!.

Andreas F. J. Obereder, Unternehmensgründer und Mehrheitsaktionär von ATOSS, freute sich über die Aufnahme in den SDAX am 22.06.2020 und erwies sich als treffsicher bezüglich der unternehmerischen Entwicklung: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von ATOSS und eine tolle Bestätigung unserer langfristig ausgerichteten Unternehmensstrategie durch die Börse! Zugleich ist es aber auch ein Ansporn, dass wir nicht nur im laufenden, 15. Rekordjahr in Folge weiter profitabel wachsen, sondern auch in Zukunft den Kurs weiter halten. Wir freuen uns unsere bereits bestehende aktive Kapitalmarktkommunikation künftig weiter fortzusetzen und die Bekanntheit von ATOSS auch bei internationalen Investoren weiter zu steigern".

Sogar eine Prognoseerhöhung erforderten die heutigen Zahlen: Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 18 % auf 61,1 Mio. EUR (Vj. 51,7). Das operative Ergebnis stieg überproportional um 29 % auf 17,4 Mio. EUR (Vj. 13,5) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 28 %(Vj. 26 %). WORKFORCE MANAGEMENT passt gerade in Zeiten von Homeoffice, flexiblen - auch Lock-down-bedingten - Arbeitseinsätzen und Zeitmanagement für die Arbeitnehmer. Das Produkt der ATOSS passt in die Zeit und das bereits mit rund 10 Mio. EUR derzeit cloudbasierte und wiederkehrende Umsätze besonders stark wachsen spricht für ein dauerhaftes Modell. Flexibilisierung der Arbeit ist Thema und hier bedient ATOSS die Marktbedürfnisse - spannend.

Cloudwachstum zeigt die Zukunftsfähigkeit und die Stärke von Atoss

Der Softwareumsatz wuchs im Zeitraum Januar bis September 2020 zweistellig um 18 Prozent auf 39,3 Mio. EUR (Vj. 33,4). Dies entspricht einem Anteil an den gesamten Umsätzen des Konzerns von 64 %(Vj. 65 %). Der größte Wachstumsimpuls innerhalb der Softwareerlöse ging von den Cloudlösungen aus: die Umsätze erhöhten sich um 68 Prozent auf 9,2 Mio. EUR (Vj. 5,5). Die seit Jahren nachhaltig positive Entwicklung der Softwarewartung setzte sich ebenfalls weiter fort. Hier stiegen die Umsätze um 10 Prozent auf 19,7 Mio. EUR (Vj. 18,0). In Summe hat sich der Anteil wiederkehrender Umsätze an den Softwareerlösen innerhalb des nachhaltigen Geschäftsmodells der Gesellschaft um 3 Prozentpunkte auf 73 %(Vj. 70 %) erhöht. Die Umsätze mit Beratungsleistungen stiegen um 22 % und lagen mit 17,5 Mio. EUR deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Vj. 14,4).