CREDIT SUISSE belässt KONE CORPORATION auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kone von 71 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Aufzugshersteller blicke auf eine erfolgreiche Wachstumsgeschichte, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies zusammen mit Optionen im Digitalgeschäft rechtfertige eine Spitzenbewertung./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.