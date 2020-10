21.10.2020 - Durch die letzten Aufträge in den Niederlanden und Polen hat NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) gezeigt, dass man auch ohne NIKIOLA Aufträge "reinholen" kann. Dann diese Woche der Börsengang Everfuels verkündet - und jetzt kommt dann noch ein 2 Mio. USD-Auftrag dazu. Einer dem viele folgen könnten. In den USA wird die Zukunft Wasserstoffs als Energiequelle mitgestaltet - trotz einer negativ eingestellten Bundesregierung unter Trump - Wie positiv für Nel und die anderen Wasserstoffwerte wäre ein wohl ein Wahlsieg Bidens? Biden, der Gestern in der Debatte mit Trump klar sagte, dass unter seiner Regierung die Ölindustrie kräftig an Bedeutung verlieren würde. Egal - Wasserstoff scheint in den USA so oder so nicht aufzuhalten und in diesen Kontext passt die erteilte Order:

“This project will enable an exciting collaboration between Nel and NREL, by providing an advanced and flexible electrolyser platform for integrated energy system research at NREL’s Flatiron campus in Boulder,” sagt Steve Szymanski, Vice President of Sales and Marketing at Nel Hydrogen US.

“The ARIES project is a first of its kind research platform that can match the complexity of the modern energy system and conduct integrated research to support the development of groundbreaking new energy technologies. Nel is proud to be delivering a key technology component to the project, to demonstrate the flexibility and utility of electrolysers when integrated into renewable energy systems,” ergänzt Szymanski.

Das nationale Forschungsinstitut für Erneuerbare wird die Anlage am Flatirons Campus aufstellen und testen: Verwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff und praktische Anwendungen sollen im Rahmen der ARIES-Plattform. Nel Elektrolysesystem bietet flexible und "einzigartige"Einsatzmöglichkeiten und ist auf 2,5 MW erweiterbar, Der Auftragswert erreicht 2 Mio. USd und wird 2021 ausgeliefert. Der Einsatz in der Forschunsgeinrichtung sollte gleichzeitig als Signal für zukünftige Einsatzmöglichkeiten in den untersuchten "praktischen Anwendungsgebieten" gesehen werden - also durchaus eine feste Marken setzende Initialorder. "Wer mit Nel-Geräten in der Forschung arbeitet, wir dspäter in der industriellen Anwendung mit großer Wahrscheinlichkeit, die ihm bekannte Technologie bevorzugen" - ist die Überlegung, die schon viele Beschaffungsentscheidungen und bedingungen beeinflusst hat. Möglicherweise auch hier.