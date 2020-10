Mögliche Corona-Impfung rückt näher - aber viele Fragen offen

BERLIN (dpa-AFX) - In Russlands Hauptstadt Moskau sollen schon zwischen Dezember und Januar Massenimpfungen gegen Corona beginnen, kündigte der Moskauer Bürgermeister vor ein paar Tagen an. US-Präsident Donald Trump spricht von ein paar Wochen, in denen ein Impfstoff in den USA zur Verfügung stehen werde. Auch in Deutschland laufen die Vorbereitungen. Einige Fragen zum Stand der Dinge:

Wann könnte ein Impfstoff in Deutschland zur Verfügung stehen?