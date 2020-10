BERLIN (dpa-AFX) - Der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Andreas Schleicher, unterstützt den Kurs der Politik, die Schulen in der Corona-Pandemie möglichst offenzuhalten. "Die Schulen von heute sind unsere Zukunft morgen", sagte Schleicher am Freitag in einer Diskussionsrunde mit verschiedenen Experten und Wissenschaftlern zum Thema: "Kinder brauchen Schule - Ein Blick auf soziale und wirtschaftliche Kosten von Schulschließungen".

Schleicher verwies erneut auf mögliche Langzeitfolgen der Schulschließungen und des Schichtbetriebs vor dem Sommer und entsprechende OECD-Schätzungen: "Die Lernverluste, die in dieser Krise entstanden sind, die kann man wahrscheinlich mit drei Prozent verlorenem Lebenseinkommen im Durchschnitt gleichsetzen." Besonders werde das Schüler aus benachteiligten Schichten treffen.

Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) beriet am Freitag in einer Videoschalte erneut über die Lage an den Schulen. An dem Gespräch konnten nach Angaben eines Sprechers nicht alle Länder teilnehmen. Weitere Abstimmungen sind nun für den Montag geplant. Die KMK und auch die Bundesregierung betonen seit langem immer wieder, dass flächendeckende Schulschließungen wie im Frühjahr unbedingt vermieden werden sollen. Offenen Schulen und Kitas wird "oberste Priorität" eingeräumt.