- Stadtwerke-Expertenjury kürt die Sieger

- Ideengeber erhalten Geldprämien und Ressourcen zur Umsetzung

- Ideenspektrum reicht von Datenbrillen für Servicetechniker bis zu digitalen

Serviceportalen



Die Gewinner des Mitarbeiter-Ideenwettbewerbs "Stadtwerk der Zukunft" stehen

fest: Am 23. Oktober 2020 hat eine rund 30-köpfige Expertenjury in einer

Online-Abschlussveranstaltung die drei besten Vorschläge aus insgesamt 329

eingereichten Ideen ausgewählt. Die Sieger und zehn weitere Endrundenteilnehmer

erhalten wertvolle Geldprämien sowie zeitliche und finanzielle Ressourcen, um

ihre Verbesserungsvorschläge zur Zukunftsfähigkeit ihre Arbeitgeber intern

umzusetzen.





Der Wettbewerb ist Teil eines vom Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie-und Wasserwirtschaft (VSHEW) sowie der Gesellschaft für Energie- und Klimaschutz(EKSH) geförderten Projekts zum digitalen Wandel regionalerEnergieversorgungsunternehmen. Das Ziel ist, die Gestaltung digitalerInnovationen zu systematisieren und zukunftsfähige Geschäftsmodelle undDienstleistungen hervorzubringen. Projekt und Ideenkampagne werden vom Lehrstuhlfür Technologiemanagement sowie vom Lehrstuhl für Personal und Organisation derKieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) koordiniert.Im Rahmen des Wettbewerb wurden Anfang des Jahres die insgesamt 418Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke in Rendsburg, Husum, Geesthachtund Nortorf eingeladen, kreative Ideen für regionale Stadtwerke im digitalenZeitalter zu entwickeln. Knapp die Hälfte von ihnen beteiligte sich mitVorschlägen, um Arbeitsprozesse in den Stadtwerken durch den Einsatz digitalerLösungen zu verbessern und um neue Produkte und Dienstleistungen durch Mittelder Digitalisierung zu schaffen, beispielweise im Bereich Werbung und Marketingoder Kundenservice. Aus diesen Ideen wurden in einem mehrstufigenAuswahlverfahren die Endrundenteilnehmer ausgewählt. Maßgeblich waren hierfürKriterien wie Innovationskraft, Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit.Der erste Preis wurde zweimal vergeben: Er ging zum einen an Andreas Thede vonden Stadtwerken Rendsburg, der sich mit der Einführung einerAugmented-Reality-Datenbrille beschäftigte, um die Einsätze derStadtwerke-Servicetechniker vor Ort zu optimieren.Den zweiten Siegerpreis erhielt Marcel Sommerfeld von den Stadtwerken Nortorffür die Idee einer App, welche die Angebote der Stadt Nortorf, der örtlichenVereine, von Kulturschaffenden in der Region sowie solche der Stadtwerke Nortorfübersichtlich in einer einzigen App zusammenführt.Den zweiten Preis bekam Andrea Rahn von den Stadtwerken Rendsburg für die Idee,einen mehrsprachigen digitalen Servicepoint für Kunden einzurichten, der bei derAusfüllung von Formularen und der Beantwortung allgemeiner Fragen hilft."Wir gratulieren den Siegern und den prämierten Endrundenteilnehmern sehrherzlich. Unser ausdrücklicher Dank gilt jedoch nicht nur ihnen, sondern allenTeilnehmerinnen und Teilnehmern des Wettbewerbs", sagt Helge Spehr,Vorstandsvorsitzender des VSHEW und der Stadtwerke SH, zu denen die StadtwerkeRendsburg gehören. "Sie haben dazu beigetragen, die Zukunftsfähigkeit derStadtwerke in Schleswig-Holstein zu steigern. Davon werden die weit über 100.000Kunden in Form eines noch besseren Services und noch attraktiverer Angeboteprofitieren.""Die Qualität und Vielfalt der Einreichungen auf unserer digitalen Plattform warbeeindruckend", sagt Prof. Carsten Schultz vom CAU-Lehrstuhl fürTechnologiemanagement. "Sie zeigen, dass die Belegschaften der Stadtwerke längstim digitalen Zeitalter angekommen sind und die Möglichkeiten der Digitalisierungzur Optimierung von Arbeitsprozessen zu nutzen wissen", ergänzt Prof. ClaudiaBüngeler von Lehrstuhl für Personal und Organisation.Pressekontakt:Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEWRoman Kaak, GeschäftsführerTel.: (040) 727 373-92Mobil: (0170) 288 945 8E-Mail: mailto:kaak@vshew.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117618/4742941OTS: Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEW