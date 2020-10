Bitcoin - Langsam, aber sicher kommen auch die Institutionellen auf den Trichter! So investierten kürzlich Stone Bridge, Square und MicroStrategy insgesamt rund 590 Millionen Euro in Bitcoin.

Bei einer Markkapitalisierung von ca. 221 Milliarden entspricht dies bereits über 0,25% des gesamten Marktes. Vergleicht man dies mit Gold was eine Marktkapitalisierung von ca. 9 Billionen (12 Nullen) US-Dollar hat, so wären wir gerade einmal bei ca. 0,00655% des Gesamtmarktes.

Nun hat Paypal USA gerade bekannt gegeben Bitcoin mit aufzunehmen als Zahlungsmittel und will sich selbst als Wallet anbieten. Das wäre nochmals ein riesiger Fortschritt für Bitcoin und würde für die Nutzer die Zahlung vereinfachen.

Das oben genannte Beispiel macht klar, was passieren könnte, wenn die Nachfrage vonseiten institutioneller Investoren erheblich steigen würde. Dies wäre ungefähr wie den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf einer 4-köpfigen Familie mit dem eines Kreuzfahrtschiffes zu vergleichen: Essen wir diese Woche 12 Eier oder 40.000? Wenn man sich nun vorstellt, man müsste diesen Einkauf in einem normalen Einzelhandelssupermarkt durchführen kommt man hier schnell an die Kapazitätsgrenzen.

Eine ähnliches Bottle-Neck-Problem könnte entstehen, wenn im Rahmen der nächsten Aufwärtsbewegung eine große Bandbreite an institutionellen Investoren auf den Zug aufspringen wollen würden. Dies könnte die Nachfrage nach der Kryptowährung erheblich steigern. Der letzte Anstieg zu den bisherigen Allzeithochs war von normalen Retail-Investoren geprägt gewesen, es ist denkbar, dass die nächste Welle Großteils von institutionellen Investoren getrieben wird.

