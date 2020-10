Supermicro Ultra-E Server mit geringer Tiefe von 2 HE -- Jetzt mit NEBS Level 3-Zertifizierung -- Für die Rechenpower eines Datenzentrums in Edge-Anwendungen im Telekommunikationssektor

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mit der Erweiterung des

Server-Portfolios eröffnen sich Telekommunikationskunden mehrere

Systemkonfigurationen: Verarbeitung intensiver Arbeitslasten, NEBS Compliance,

Freiluftkühlung, AC/DC-Versorgung



Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI) , weltweit führend im Bereich

Enterprise-Computing, Speicher- und Netzwerklösungen sowie umweltfreundliche

Rechentechnologie, bietet jetzt auch für globale 5G-, Telekommunikations- und

beschleunigte Arbeitslasten im Edge Computing branchenweit unerreichte https://c

212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2957843-1&h=844756655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F

link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957843-1%26h%3D1240208096%26u%3Dhttps%253A%252F%

252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252F5g%26a%3Dcapabilities&a=Serverfun

ktionen für Rechenzentren an. Der Ultra-E mit kompakten 2 HE ist das neueste

Mitglied der wachsenden Serverfamilie von Supermicro mit NEBS (Network Equipment

Building System) Level 3-Zertifizierung. In Telekommunikations- und anderen

Edge-Anwendungen zeigt er wiederholt, dass die Rechenleistung von

Industriestandard- und offenen Servern auch außerhalb traditioneller

Rechenzentren möglich ist.







vielseitigen Systemen für intelligente und nahtlose Konnektivität vom Edge bis

zur Cloud. Die Ultra-Produktlinie von Supermicro bietet Kunden leistungsstarke

Rechenleistung bei mehr Flexibilität und reiht sich ein in die umfangreiche

Palette anpassbarer Optionen mit erstklassigen Funktionen. Dazu gehören

All-NVMe, Hybridspeicher und Optimierungen für niedrige Latenz sowie

umfangreiche Netzwerk- und Erweiterungsmöglichkeiten, einschließlich innovativer

platzsparender Ultra-Riser-Karten.



"Für Edge-Infrastrukturen wird zunehmend eine größere Rechenleistung

erforderlich. Die Industriestandardserver-Technologien von Supermicro sind in

der Lage, diesen Anforderungen gerecht zu werden", so Charles Liang, President

und CEO von Supermicro. "Unser Ultra SuperServer eignet sich ideal für

Edge-Anwendungen, und der Ultra-E mit 2 HE und geringer Tiefe bietet erweiterte

Funktionen, darunter GPU- und FPGA-Support. Mit schnellerer Leistung ist er für

eine Vielzahl von Arbeitslasten in 5G- und Telekommunikationsanwendungen mit

geringerem Energiebedarf optimiert und jetzt auch NEBS-zertifiziert."



Der Ultra-E Server mit 2 HE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2957843-1&h=737

140333&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2957843-1%2

6h%3D133490079%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%

252Fsystem%252F2U%252F2029%252FSYS-2029U-MTNRV.cfm%26a%3DThe%2B2U%2BUltra-E%2Bse Seite 2 ► Seite 1 von 3



