Bentley Systems verkündet Gewinner der Year in Infrastructure 2020 Awards

Alle Gewinner des Year in Infrastructure 2020 Awards, Finalisten und Nominierten werden in das Infrastruktur-Jahrbuch 2020 aufgenommen, das Anfang 2021 veröffentlicht werden soll. (Photo: Business Wire)

Sechzehn unabhängige Jurys haben die 57 Finalisten aus über 400 Nominierungen ausgewählt, die von mehr als 330 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern eingereicht wurden.

Bentley Systems hat 19 Year in Infrastructure 2020 Gewinner sowie 14 Special Recognition Award Preisträger, denen eine besondere Anerkennung zuteil geworden ist, am 21. Oktober während der Year in Infrastructure 2020 Konferenz bestätigt, die erstmalig virtuell stattgefunden hat. Um zu sehen, wie die Finalisten der Year in Infrastructure 2020 Awards ihre Projekte vorstellen, klicken Sie hier.

Die Gewinner des Preises mit besonderer Anerkennung der Year in Infrastructure 2020 Awards sind:

Fortschritte bei der Modellierung der Anlagenleistung von Brücken

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

Eine Smartwatch auf der Brücke

Ulsan, Ulju-gun, Südkorea

Fortschritte bei der Modellierung der Leistung von Industrieanlagen

The Institute of Engineering and Ocean Technology/Oil and Natural Gas Corporation Limited

Herausforderungen bei Maßnahmen zur Lebensdauerverlängerung alternder Plattformen vor der Westküste Indiens

Mumbai, Indien

Fortschritte bei der Langlebigkeit von Projekten und Anlagen

HDR

Marc-Basnight-Brücke

Dare County, North Carolina, Vereinigte Staaten

Umfassende Erstellung digitaler Zwillinge des industriellen Bereiches

Volgogradnefteproekt, LLC

Unterstützung beim Bau eines ethanhaltigen Gasverarbeitungskomplexes

Ust-Luga, St. Petersburg, Russland

Umfassende Erstellung digitaler Zwillinge des Verkehrsbereiches

PT. WASKITA Karya (Persero) Tbk

Eisenbahnanlage von Manggarai nach Jatinegara: Paket A - Phase II ( Hauptstrecke II )

Süd-Jakarta, Jakarta, Indonesien

Umfassende Erstellung digitaler Zwillinge des städtischen Bereiches