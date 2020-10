--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/Bilanz/Gewinnprognose23.10.2020Wien - Basierend auf aktualisierten Schätzungen hat Kapsch TrafficCom dieWerthaltigkeit langfristiger Vermögenswerte einer kritischen Prüfung unterzogen.Das wesentliche Ergebnis ist eine Firmenwertabschreibung in Höhe von rund EUR 21Mio. Darüber hinaus mussten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs bei einigenProjekten, insbesondere in Nordamerika, die Projektmargen angepasst sowieDrohverlustrückstellungen gebildet werden. Dies wirkte sich in Summe mit rundEUR 32 Mio. negativ aus das operative Ergebnis (EBIT) aus. Zudem belastetenWährungseffekte das EBIT im Ausmaß von rund EUR 6 Mio.Als Ergebnis dieser Effekte wird der Umsatz des ersten Halbjahrs 2020/21 rundEUR 258 Mio. betragen und das EBIT rund EUR -58 Mio. Daher erwartet dasUnternehmen für das Geschäftsjahr 2020/21 aktuell ein negatives EBIT im höherenzweistelligen Millionenbereich sowie einen Umsatzrückgang im Jahresvergleich vonrund 25 %.Rückfragehinweis:Pressekontakt:Carolin TreichlExecutive Vice President Marketing & CommunicationsKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1710carolin.treichl@kapsch.netMarkus KarnerPublic RelationsKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1705markus.karner@kapsch.netInvestorenkontakt:Hans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 21120 WienÖsterreichT +43 50 811 1122ir.kapschtraffic@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2A-1120 WienTelefon: +43 50811 1122FAX: +43 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapschtraffic.comISIN: AT000KAPSCH9Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/67102/4743043OTS: Kapsch TrafficCom AG