Catalent und BrainStorm Cell Therapeutics geben Partnerschaft zur Herstellung von NurOwn, einer auf mesenchymalen Stammzellen beruhenden Therapie, bekannt

SOMERSET, N.J. und NEW YORK, Oct. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catalent (NYSE: CTLT), der weltweit führende Anbieter von modernen Verabreichungstechnologien, Entwicklungs- und Fertigungslösungen für Arzneimittel, Biologika, Zell- und Gentherapien sowie Produkte im Bereich Verbrauchergesundheit, und BrainStorm Cell Therapeutics Inc. (NASDAQ: BCLI), ein führender Entwickler von zellulären Therapien für die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen, gaben heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Produktion von NurOwn bekannt. Die autologe zelluläre Therapie von BrainStorm wird zur Behandlung der amyotrophen Lateralsklerose (ALS), auch als Lou-Gehrig-Syndrom oder Motoneuronerkrankung bezeichnet, erforscht.



NurOwn induziert mesenchymale Stammzellen (MSC), um hohe Mengen an neurotrophen Faktoren (NTF) freizusetzen, die bekanntermaßen das Überleben von Neuronen und die Neuroprotektion begünstigen. Die Therapie erhielt von der US-Zulassungsbehörde FDA den Fast-Track-Status (beschleunigte Zulassung) für die Behandlung von ALS. Außerdem wurde ihr von der FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur der Orphan-Drug-Status für die Behandlung von ALS zuerkannt. BrainStorm führt derzeit in den USA eine 200 Patienten umfassende doppelblinde, placebokontrollierte NurOwn-Studie der Phase-III mit wiederholter Dosierung durch.

Im Rahmen der getroffenen Vereinbarung wird Catalent die Überführung des Herstellungsprozesses in seine ca. 3000 qm große neue Fertigungsanlage für Zelltherapien in Houston, Texas, vornehmen und die künftige klinische Versorgung mit NurOwn gemäß den cGMP-Regeln sicherstellen. Nach Abschluss der klinischen Studien und in Erwartung einer möglichen Zulassung von NurOwn streben die Unternehmen die Erweiterung ihrer Partnerschaft auf eine kommerzielle Herstellung in der Anlage in Houston an.

„Wir sind stolz darauf, mit Catalent einen Partner an unserer Seite zu haben, dessen Exzellenz bei der Herstellung von Therapien höchster Qualität die kommerzielle Herstellung von NurOwn unterstützen wird“, so Chaim Lebovits, Chief Executive Officer bei BrainStorm Cell Therapeutics. „Wir wissen, dass ALS-Patienten dringend eine neue Behandlungsoption benötigen. Wenn NurOwn sich in den laufenden klinischen Studien als erfolgreiche Therapie erweist, wird diese Vereinbarung wesentlich dazu beitragen, den Patienten einen schnellen Zugang zu ermöglichen.“