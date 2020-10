Le nouveau test antigénique Covid-19 fournit des résultats fiables en seulement 15 minutes (FOTO)

Moers (ots) - " Tester - Alerter - Protéger ". Selon le président EmmanuelMacron, ce sont maintenant les mesures les plus importantes à prendre. Unnouveau test rapide en provenance d'Allemagne pourrait contribuer de manièresignificative à ralentir la propagation du coronavirus en France. Un résultatfiable est disponible après seulement 15 minutes. Il serait ainsi facile dedépister la COVID-19 sur un nombre encore plus élevé de personnes, d'identifierimmédiatement celles susceptibles d'être infectées et de protéger ainsi lesautres. L'entreprise allemande de technologie médicale nal von minden GmbH a misau point ce nouveau test. Le test antigénique NADAL® Covid-19 est déjà autoriséen France et est disponible immédiatement." Avec le test antigénique NADAL® Covid-19, nous avons développé un test fiablefavorisant le dépistage d'un large public", a déclaré Roland Meissner, DirecteurGénéral de la société nal von minden GmbH, établie à Moers en Allemagne. Sesavantages pratiques sont considérables : les visites dans les maisons deretraite et les établissements de santé sont ainsi plus sécurisantes. Les testsrapides sont également déjà pratiqués dans certaines universités, cinémas,théâtres ou lors d'événements sportifs. Seules les personnes négatives aucoronavirus sont autorisées à accéder aux salles de cours ou aux événements. Letest antigénique est donc un élément essentiel des concepts d'hygiène, pourprévenir les contagions de masse. Roland Meißner est convaincu que " les testsrapides Covid-19 seront la clé pour contenir la deuxième vague, sans confinementgénéral ".Les particularités du nouveau test antigénique COVID-19 : d'une part, larapidité. Les résultats sont disponibles en seulement 15 minutes. Le test esteffectué sur place, il n'a pas besoin d'être envoyé au laboratoire. D'autrepart, les données relatives aux performances. Roland Meißner : " Notre testantigénique NADAL® Covid-19 a une spécificité diagnostique de plus de 99,9 % etune sensibilité diagnostique de 97,56 %. Ceci nous permet d'être plusperformants que des concurrents renommés. " Pour le nouveau test antigénique, unprélèvement nasopharyngé ou oropharyngé est effectué par les professionnels desanté.Contact:Gabriele Hellwig, mailto:info@hellwig-pr.de, +494038662480Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/149481/4743086OTS: nal von minden GmbH