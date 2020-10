Moers (ots) - Prevenire un'ulteriore diffusione del virus corona e dare sollievo

Cosa c'è di così speciale nel nuovo test? Per prima cosa, è la velocità. Ilrisultato è pronto in soli 15 minuti. Il test viene eseguito sul posto e nondeve essere inviato al laboratorio. Per secondo, sono i dati sulle prestazioni.Roland Meissner: "Il nostro test dell'antigene NADAL® Covid-19 ha unaspecificità diagnostica di oltre il 99,9% e una sensibilità diagnostica del97,56%. Questo dato si raffronta favorevolmente con i nostri noti concorrenti".La specificità fornisce informazioni sul fatto che tutti gli individui sanisottoposti al test siano riconosciuti come persone sane. La sensibilità indicase tutti gli individui malati sottoposti al test sono riconosciuti come personemalate.Per il nuovo test dell'antigene, il personale medico preleva un tampone dallabocca o dal rinofaringe. Il campione viene aspirato in una soluzione tampone epoi pipettato nella cassetta del test. Come per un test di gravidanza, ilrisultato è poi facilmente leggibile.Nal von minden GmbH ha già prodotto milioni di test antigenici, che sonoimmediatamente disponibili e possono essere consegnati in tutti i paesi europei.Contatto:Gabriele Hellwig, mailto:info@hellwig-pr.de, +494038662480Ulteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/149481/4743087OTS: nal von minden GmbH