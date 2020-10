---------------------------------------------------------------------------

Geochemisches Bodengitterprogramm wurde abgeschlossen



Das Goldexplorationsunternehmen Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040 ; WKN: A2PX21) freut sich bekannt zu geben, dass es sein kürzlich durchgeführtes geochemisches Programm für Bodengitter auf dem 250 km² großen Rakounga Gold-Projekt in Burkina Faso, Westafrika, abgeschlossen hat.

Das auf eine Länge von 55 Kilometern angesetzte Programm für die Bodengeochemie wurde entwickelt, um die 2019 identifizierten geochemischen Goldanomalien zu erweitern und die Kontinuität dieser geochemischen Goldtrends zu testen. Diese dehnen sich von der Bouboulou-Genehmigung aus, die im Norden an die Rakounga-Genehmigung grenzt.



Das Bodenprogramm umfaßte insgesamt 779 Proben, die an 50-Meter-Stationen auf Linien mit einem Abstand von 200 Metern gesammelt wurden. Proben wurden aus Tiefen entnommen, die durchschnittlich 50 cm unter der Oberfläche lagen.

Das Programm konzentrierte sich darauf, eine Lücke zwischen früheren Bodengitterprogrammen zu schließen, die nach Südwesten in Richtung des Orpaillage Bouboulou 1 entlang der Konzessionsgrenze verlaufen.

Die Proben wurden an Activation Laboratories ("Actlabs") Ouagadougou geliefert, einem unabhängigen Labor mit ISO 9001: 2015-Akkreditierung für Analyse. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vom geologischen Team des Unternehmens empfangen, überprüft und verifiziert wurden.

Hier geht es zur englischen Pressemitteilung im Original.

