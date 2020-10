VAAST Bikes jetzt in Europa erhältlich

VAAST Bikes, ein zukunftsorientierter Fahrradhersteller, der für seine innovativen „Allite Super Magnesium“-Rahmen bekannt ist, hat eine Vereinbarung mit dem deutschen auf Fahrräder spezialisierten Fachhandelsriesen Internetstores (Fahrrad.de/Brügelmann.de/Bikester) unterzeichnet.

Zwei der wichtigsten Fahrradmodelle von VAAST – darunter das kiestaugliche Geländefahrrad A/1 und das Stadtfahrrad U/1 – sind jetzt in den Onlinehandel-Websites der Internetshops erhältlich. Beide VAAST-Modelle können online bestellt und für vierzehn Standorte in ganz Europa ausgeliefert werden, und zwar über Fahrrad.de/Brügelmann.de in Deutschland und die Partnerseite Bikester in weiteren 13 Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Österreich, Polen, Dänemark, Italien, Schweden, Norwegen, Finnland und Spanien.