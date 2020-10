Ölpreise gefallen - Libyen will Förderung erhöhen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nachgegeben. Libyen will seine Rohölförderung erhöhen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,02 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 40,18 Dollar.

Die Ölgesellschaft Libyens hat angekündigt, dass sie ihre Fördermenge deutlich anheben will. Die Förderung des nordafrikanischen Förderlandes soll innerhalb von vier Wochen auf über eine Millionen Barrel je Tag steigen. Dies teilte die nationale Ölgesellschaft mit.