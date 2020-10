LUXEMBURG (dpa-AFX) - Im Streit über schärfere EU-Klimaziele haben die Umweltminister am Freitag zumindest eine Teileinigung geschafft. Sie billigten eine Vorlage für das geplante EU-Klimagesetz, das die EU bis 2050 "klimaneutral" machen soll. Der zentrale Knackpunkt - das Etappenziel für 2030 - blieb aber offen. Darüber soll erst der EU-Gipfel im Dezember entscheiden. Umweltschützer kritisierten die Verzögerung. Einen anderen Beschluss der Minister lobten sie hingegen: eine Strategie zum Erhalt der Artenvielfalt bis 2030.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze leitete die Verhandlungen in Luxemburg im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und sprach anschließend von einem sehr erfolgreichen Treffen. "Es macht mich sehr froh, dass wir so konstruktiv, so kollegial, so ernsthaft Entscheidungen zu wichtigen umweltpolitischen Themen erreichen konnten", sagte die SPD-Politikerin.