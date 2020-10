Klimafreund Biden / Kommentar zu den Folgen der US-Wahl für die Märkte von Alex Wehnert

Frankfurt (ots) - Auf grüne Anlagen bedachte Investoren blicken dem Ausgang der

US-Wahlen besonders gespannt entgegen. Denn während die Frage, wer im Weißen

Haus sitzt, für den Gesamtmarkt eher von nachrangiger Bedeutung ist, spielen die

politischen Machtverhältnisse für einige Branchen durchaus eine große Rolle.

Dies zeigt sich an kaum einem Streitpunkt besser als dem Klima- und

Umweltschutz.



Denn der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Falle seines

Wahlsieges dem Pariser Klimaabkommen von 2015 wieder beitreten und gewaltige

Summen für die klimafreundliche Umgestaltung der US-Energieversorgung ausgeben.

Experten erhoffen sich eine Subventionierung privater Investitionen in grüne

Technologien - u. a. für die Anschaffung von Solarzellen für Wohnhäuser.

Da der Großteil der Börsianer mit einem Sieg Bidens zu rechnen scheint und sich

die Märkte auf einen demokratisch dominierten Kongress einstellen, sind die

Aktien vieler Anbieter von grünen Technologien bereits enorm gefragt.





Der Renixx World als globaler Aktienindex für erneuerbare Energien hat seitJahresbeginn beinahe 100% an Wert gewonnen. Auch der Dow Jones US RenewableEnergy Equipment Index liegt seit Anfang Januar mit über 50% im Plus. EinzelneUS-Titel wie die Aktie des Solarenergie-Systementwicklers Sunrun oder desBrennstoffzellproduzenten Plug Power haben sogar Anstiege von über 300%hingelegt. Dabei stellen sich allerdings die Fragen, ob BidensKlimaschutzförderung nicht schon stark in den Kursen eingepreist ist und wieviel Potenzial die Umsetzung der Pläne des Demokraten bei den Titeln des Sektorsnoch freisetzen kann.Verlierer dürften unter Biden insbesondere die Aktien von Produzenten fossilerEnergien sein - dabei stehen diese im laufenden Jahr infolge desNachfrageschocks am Ölmarkt ohnehin schon unter Druck. Die Aktie von ExxonMobilbeispielsweise hat im laufenden Jahr die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. DieKonsolidierung im Sektor dürfte durch die schnellere Integration alternativerEnergien in die Versorgung nach Ansicht von Marktbeobachtern weitergehen.Auch wenn Donald Trump in der zweiten TV-Debatte am Donnerstag betont hatte, dieUmwelt "zu lieben", dürfte die Abkehr von fossilen Energieträgern unter ihmausgebremst werden. Schließlich hat der Präsident dem Pariser Klimaabkommen inseiner ersten Amtszeit den Rücken gekehrt und Umweltschutzregularien aufweichenlassen. Inwieweit eine zweite Trump-Präsidentschaft den Abwärtstrend derÖlaktien stoppen könnte, bliebe abzuwarten, allerdings stünden weniger rapideKursrückgänge in Aussicht als unter Biden.Die bei einem Sieg des demokratischen Kandidaten befürchteten Steuererhöhungenund verschärften Regulierungen machten Biden gerade vor Aufkommen derCoronakrise zum Schreckgespenst der Börsianer. Ob, wann und in welcher Stärkeder einstige Vizepräsident solche Maßnahmen durchsetzen kann, hängt aberwesentlich davon ab, ob die Demokraten den Senat erobern können. Und selbst dannwürden wohl nicht sofort kräftige Steuererhöhungen anstehen, da diese heftig aufdie Gewinne der Unternehmen durchschlagen und die schwächelnde US-Wirtschaftstark belasten würden. Allerdings muss sich die Pharmaindustrie selbst bei einemrepublikanischen Senat wohl auf Eingriffe in die Preisbildung einstellen, wasihre Aktien belasten dürfte.Ein Trump-Sieg wäre hingegen gefährlich für in Asien aktive sowieexportorientierte europäische Unternehmen. Der Amtsinhaber hat bekräftigt, Chinafür die Corona-Pandemie bezahlen zu lassen, eine weitere Eskalation im Konfliktzwischen Washington und Peking wäre bei seiner Wiederwahl wahrscheinlich.Natürlich würden sich die Handelsspannungen auch unter Biden nicht in Luftauflösen. Möglich ist, dass viele von Trumps Strafzöllen einfach ein neues Labelerhalten - als grüne Maßnahmen. Denn die immer noch niedrigen Umweltstandardsder Volksrepublik dürften dem Klimaschutzfreund Biden nicht schmecken.(Börsen-Zeitung, 24.10.2020)