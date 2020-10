FCR Immobilien kündigt eine Kapitalerhöhung und einen Segmentwechsel an der Frankfurter Börse an. Dort ist der Anteilschein des Immobilien-Unternehmens derzeit im Scale-Segment gelistet und soll am 29. Oktober in den General Standard wechseln. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird FCR Immobilien bis zu mehr als 1,3 Millionen neue Aktien anbieten. Die Anteilscheine wollen die Münchener zu einem Bezugspreis von 10,80 Euro ...