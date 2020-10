Jean-Marc Gilson (Photo: Business Wire)

1. Wechsel des vertretungsberechtigten Corporate Executive Officers

(Ernannt) Name: Jean-Marc Gilson Titel: Vertretungsberechtigter Corporate Executive Officer Präsident und Executive Officer (In den Ruhestand tretend) Name: Hitoshi Ochi Titel: Vertretungsberechtigter Corporate Executive Officer Präsident und Chief Executive Officer

2. Biographische Kurzvorstellung des neuen vertretungsberechtigten Corporate Executive Officers

Siehe Anhang

3. Geplantes Datum der Ernennung

1. April 2021

4. Grund für die Änderung

MCHC wurde im Juni 2015 in ein Unternehmen mit einem Ernennungsausschuss usw. umgewandelt. Seitdem hat der Ernennungsausschuss Vorbereitungen zur ordnungsgemäßen Durchführung von Ernennungen unter Berücksichtigung des Zeitraums, der durch den mittelfristigen Managementplan abgedeckt wird, sowie anderer Faktoren getroffen. Der vertretungsberechtigte Corporate Executive Officer, Präsident und CEO, Hitoshi Ochi, hat kürzlich seine Absicht bekundet, zum Ende des laufenden Geschäftsjahres in den Ruhestand zu treten, das mit dem Abschluss des aktuellen mittelfristigen Managementplans zusammenfällt, in dem die Stärkung der geschäftlichen Infrastruktur in bedeutendem Umfang erreicht wurde. Daher hat der Ernennungsausschuss bestimmte Anwärter auf die Nachfolge geprüft und ausgewählt.