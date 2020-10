GOLDMAN SACHS belässt SOFTWARE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen zum dritten Quartal von 47 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hackerattacke sorge zwar auf kurze Sicht für Unsicherheit, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf lange Sicht aber hätten die strukturellen Gründe für seine Kaufempfehlung immer noch Bestand./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Software Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de