5G+, von allen für alle

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Guangzhou ist Gastgeber der World 5G

Convention 2020 am 26. November



Der vorliegende Artikel wurde vom Veranstaltungskomitee des World 5G Convention

verfasst (berichtet von Science and Technology Daily):



Die World 5G Convention 2020, die von der Volksregierung der chinesischen

Provinz Guangdong, der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas, dem

chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie und dem chinesischen

Ministerium für Industrie und Informationstechnologie gemeinsam organisiert

wird, findet vom 26. bis zum 28. November in Guangzhou statt. Das Thema der

Convention lautet "5G+ By All for All".







Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas beschlossen, dass der Bau neuer

Infrastrukturen wie 5G-Netze und Rechenzentren beschleunigt werden soll. Bei

seinen diesjährigen Besuchen in Zhejiang, Shaanxi und anderen Städten gab

Generalsekretär Xi Jinping nach und nach wichtige Anweisungen zur Beschleunigung

des Baus neuer Infrastrukturen wie 5G.



Im Zuge der neuen Phase des Voranschreitens der weltweiten technologischen

Revolution und des industriellen Wandels ist 5G zu einem vorrangigen

Entwicklungsbereich in der weltweiten Strategie zur Entwicklung der

Digitalwirtschaft geworden. Laut Prognosen der Global Association for Mobile

Communications Systems wird es bis 2024 weltweit fast 1,2 Milliarden 5G-Nutzer

geben. Die chinesische Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie

prognostiziert, dass das kumulierte Investitionsvolumen in den 5G-Netzbau in

China bis 2025 voraussichtlich 1,2 Billionen RMB erreichen wird. Damit werden

Investitionen in vor- und nachgelagerte Industrieketten und Anwendungen in

verschiedenen Branchen auf über 3,5 Billionen RMB angekurbelt. Zwischen 2020 und

2025 wird die kommerzielle 5G-Nutzung in China indirekt die gesamte

Wirtschaftsleistung von rund 24,8 Billionen RMB ankurbeln.



Die World 5G Convention ist die weltweit erste internationale Veranstaltung zum

Thema 5G und fand 2019 zum ersten Mal in Peking statt. Auf der Convention kamen

Experten und Wissenschaftler sowie Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen,

um unter dem Motto "5G - Change the World, Create the Future" (dt. "5G - Die

Welt verändern und die Zukunft gestalten") ausführliche Gespräche zu führen. Auf

der Teilnehmerliste der Eröffnungsveranstaltung standen: Cai Qi, Mitglied des

Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Sekretär

des Kommunalkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Peking; Wang Yong, Seite 2 ► Seite 1 von 3



