Curevac, Allianz, Apple, Biontech – welcher Broker soll es sein?

Liebe Leser, der Bitcoin schießt auf ein 18-Monatshoch und bei uns im Börsendienst tauchte zuletzt immer wieder die Frage auf – wo kann ich zuverlässig Bitcoin traden? Wir haben es probiert, Anbieter auf die Probe gestellt, seit Jahren schon, und können etoro empfehlen als Broker. Die Israelis hängen IG oder CMC mittlerweile meilenweit ab und dies erklärt der Gründer in der letzten Woche auch im Podcast auf capital.de. In der Brokerlandschaft in Deutschland bebt es dagegen gewaltig. So wie Bett1 einst den Matratzenmarkt komplett aufmischte, mischt der Smartbroker die Konkurrenz aus Bayern oder Hessen auf. Denn Finanztest kommt zum gleichen Ergebnis wie wir (unsere Auswertung legen wir in einigen Tagen ausführlich vor) – die Berliner sind in Sachen Kosten führend. Die komplette Analyse können Sie hier nachlesen. In unserem Börsendienst gibt es an diesem Wochenende wieder die No-Fee-Liste, mit der sich im Jahr bei 100 Orders bis zu 1.000 Euro Gebühren sparen lassen. Noch etwas mehr als beim Smartbroker, man muss nur wissen wie. Ein schönes Wochenende allen, ob nun mit Curevac oder Biontech aktuell hin und her getradet wird oder mit Allianz und SAP eher die langfristige Schiene gefahren wird. Übrigens – unsere Depots im Börsendienst liegen alle drei! auf neuen Corona-Höchstlevels und sind bestens durch das Jahr 2020 gekommen. Im Turbo-Dienst haben wir jetzt zwei Dutzend! DAX-Trades infolge mit Gewinn abgeschlossen. Seit Juni 2020 kein einziger Flop. Wer dort dabei sein möchte, wählt am besten unser großes Paket oder den Turbo-Dienst separat.