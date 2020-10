Sind die Menschen wirklich so dumm?

Es ist schon eine heftige Zeit im Moment. Niemand von uns hat vorher je eine Pandemie erlebt, und ich denke, es gibt auch niemanden, der sie am Anfang nicht unterschätzt hat.

Eigentlich ist also alles klar. Und doch wirkt die gegenwärtige Situation auf mich haargenau wie damals, als meine Tochter in den Kindergarten gegangen ist. Da hieß es dann nämlich: „Nein, das dürfen wir nicht.“ Und: „Das hier, das dürfen wir aber doch.“ Und was man durfte, musste man dann natürlich auch machen.

Ich wundere mich mächtig darüber, dass so viele Menschen, denen ich begegne, sich wirklich nach dem richten, was die Politik vorgibt. Diese Leute treffen sich dann tatsächlich genau mit der Anzahl von Menschen, mit denen das noch gerade erlaubt ist.

Ich verhalte mich da komplett anders. Mir ist es scheißegal, was die Politik sagt, ich mache das, was ich selbst für richtig und für verantwortlich halte. Und ich halte derzeit eine Maske, Abstand und größtmögliche Zurückhaltung für die Zeichen der Zeit. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, doch jetzt ist das eben so.

Ich fand daher auch den Aufruf der Kanzlerin sehr gut, die Menschen aufzufordern, zu Hause zu bleiben. Sie erinnert mich derzeit sehr an Winston Churchills „I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.“ Doch wie gut haben wir es heute, wir müssen nur zu Hause bleiben and do not have to fight on the beaches.

Natürlich wird daran herumgemäkelt, wie ja an allem herumgemäkelt wird. Doch wer durch so einen Aufruf der Kanzlerin tatsächlich psychisch in eine Klemme hingerät, der … ja, da weiß ich dann auch nicht mehr weiter. Überlebenstauglich wirkt das auf jeden Fall nicht

Auch dieses ganze Herumgeifern, dass die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin doch gar nicht die Legitimation haben und dass das Parlament doch jetzt mehr die Macht ausüben müsste … Aber hat das Parlament nicht die Erlaubnis erteilt, bis zum 31. März 2021 die notwendigen Maßnahmen durchzuführen?

Wenn jetzt der Bundestag jede einzelne Maßnahme beschließen muss, dann sind all diejenigen, die keinen inneren Kompass besitzen, bereits alle versifft, bevor die erste wirksame Entscheidung getroffen worden ist. Und jetzt sogar von einer Abschaffung der Demokratie zu reden, halte ich für hanebüchen.