Tesla – Rückruf in China!

Auf die starken Quartalsergebnisse folgte bei Tesla in dieser Woche ein Rückruf in China. Auf Anordnung der chinesischen Aufsichtsbehörden müssen knapp 50.000 Fahrzeuge der Modellreihen S und X zurück in die Werkstatt. Anlass sind Probleme bei der Radaufhängung. Die Fahrzeuge wurden in Kalifornien produziert. Ob es in Europa oder in den USA ebenfalls einen Rückruf geben muss, war bislang offen. Die Aktie notierte am Freitag mit nur geringen Verlusten. Wir haben Tesla in unserem Börsendienst im September und Oktober mit zahlreichen Produkten begleitet, die alle tolle Renditen lieferten. In die deutliche Korrektur an der Nasdaq hatten wir 4 Discount-Calls vorgestellt, die allesamt hohe zweistellige Renditen lieferten. Wir halten Tesla weiterhin für sehr spannend, wenngleich die Luft nach oben etwas dünn werden könnte. Rücksetzer kann man jedoch jederzeit mit Produkten wie den Discount-Calls abbilden. Die Scheine zahlen hohe Seitwärtsrenditen.