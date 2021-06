TDS übernimmt IMC; Kursplus fast 10 Prozent

Am frühen Morgen gab der am Neuen Markt gelistete Software-Diensteister TDS die Übernahme der niederländischen Firma IMC Holding BV bekannt. Die Übernahme, die mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt, soll in Form eines Aktientausches vollzogen werden.

IMC hat Standorte in Belgien und den Niederlanden und strebt in diesem Jahr bei einem Umsatz von 28,5 Mill. DM einen EBIT-Ergebnis von sechs Mill. DM an. Das notwendige Kapital wird von einer Kapitalerhöhung bereitgestellt, die schon vor geraumer Zeit von der HV beschlossen worden war. Damit kann das Unternehmen in den nächsten sieben Monaten jedoch keine eigenen Aktien zurückkaufen.