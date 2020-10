Keine schnelle Einigung in Tarifrunde um öffentlichen Dienst in Sicht

POTSDAM (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist ein schneller Durchbruch am Samstagabend vorerst nicht absehbar gewesen. Im Lauf des Abends könnte es aber Bewegung bei Gewerkschaften und Arbeitgebern geben, hieß es am Samstag in Verhandlungskreisen in Potsdam. Auch möglich sei aber ein Auseinandergehen der Spitzenrunde beider Seiten für diesen Tag ohne gemeinsamen Vorschlag, hieß es. Auf jeden Fall waren für den Abend erneut Beratungen in den Bundestarifkommissionen von Verdi und dbb Beamtenbund und Tarifunion sowie in der Mitgliederversammlung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) angesetzt. Diese Gremien müssten einen Kompromiss der Spitzenrunde billigen.

Die laufende, wohl entscheidende dritte Verhandlungsrunde hatte am Donnerstag begonnen. Die Positionen lagen lange weit auseinander. Es werde hart verhandelt für das Einkommen der mehr als zwei Millionen Beschäftigten, hieß es aus Teilnehmerkreisen.