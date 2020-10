Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angela Merkels jüngst ausgelieferter neuer Regierungsflieger Airbus A350 wird 2024 noch einmal umlackiert. Derzeit wird ein maßstabgetreues Modell mit dem neuen Design erstellt, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Ausrüstungsamt der Bundeswehr. Geplant sei ein "leicht modifiziertes Außendesign".





So soll das schwarz-rot-goldene Fahnenband um den Rumpf beibehalten werden. Jedoch könnte sich die Schriftart und Positionierung von Abbildungen wie dem Bundesadler ändern. Es sollen "auch neue Elemente aus dem Styleguide der Bundesregierung" zur Anwendung kommen, heißt es. Die Bundeswehr-Ausrüster weisen darauf hin, dass der erste von drei neuen A350-Regierungsfliegern ohnehin für die neue Kabinenausstattung umgerüstet wird. "Nach dem Einbau der neuen VIP-Kabine im Jahr 2024 muss der erste A350 wegen damit einhergehender Eingriffe in die Struktur größtenteils neu lackiert werden. Im Rahmen dieser Maßnahme ist auch eine kostenneutrale Anpassung des Außendesigns geplant." Endgültig entschieden sei die Umsetzung noch nicht. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr hatte Anfang Oktober von Lufthansa Technik den ersten der drei neuen Airbus A350 übernommen. Sie sollen 2022 zwei A340-Langstreckenjets der Flugbereitschaft ersetzen. Wie es auf Anfrage heißt, sollen die zwei weiteren A350 von Anfang an in dem leicht geänderten Design geliefert werden.