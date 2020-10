Börse Daily am Sonntag mit DAX, Fresenius Medical Care, BMW, Munich Re, Adidas, Pfizer, United Health

Würden die USA in Kürze ein Hilfspaket verabschieden, das die Schäden aus der Corona-Krise etwas abmindern soll, könnte dies am Markt einen positiven Effekt hinterlassen. Im Streit um die Austrittskriterien Großbritanniens aus der EU scheint der "No Deal" mittlerweile fast sicher. Dies ist aber zunehmend erwartet worden, so dass dieses Thema bis Ende des Jahres nur noch bedingt kursbelastend einwirken dürfte.

In jedem Fall werden mit Jahreswechsel Fakten geschaffen, die wieder ein Stück Unsicherheit nehmen. Käme es im US-Wahlkampf auch noch zu einem klaren Sieg für Herausforderer Joe Biden, dürfte dies an den Aktienmärkten ebenfalls positiv aufgenommen werden. Der Pessimismus ist auf dem Vormarsch und könnte in Kürze Kursniveaus offenbaren, die sich zum Einstieg anbieten. Noch ist es aber nicht soweit.

