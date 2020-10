Modern Meat meldet Vertriebspartnerschaft mit Grey Jay Sales and Distribution

24. Oktober 2020, Vancouver, BC - Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von Fleisch auf pflanzlicher Basis, gab heute eine Vertriebspartnerschaft mit Grey Jay Sales and Distribution bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Grey Jay die Produktlinie der pflanzlichen Fleischprodukte von Modern Meat vermarkten und an Einzelhandelspartner in ganz Ontario, Kanada, vertreiben. Es wird erwartet, dass die Vereinbarung einen großen Einfluss auf die direkte Ladenbelieferung und die Regalverfügbarkeit des Unternehmens in diesem Markt haben wird.

Grey Jay Sales and Distribution ist einer der führenden Lebensmitteldistributoren Kanadas, der sich auf die Lieferung von qualitativ hochwertigen regionalen und Spezialitätenprodukten an nationale Lebensmittelketten in ganz Ontario konzentriert. Zu den Kunden von Grey Jay gehören weltweit geschätzte Marken wie Blue Diamond Almonds, Haribo, Olive Garden, Grimm's Fine Foods, Clif Bar, illy und viele andere.

„Die Verpflichtung von Grey Jay als Vertriebspartner stärkt unser Engagement, die Verfügbarkeit von unseres Fleischersatz auf pflanzlicher Basis zu verbessern“, erklärt Tara Hadadd, CEO von Modern Meat. „Der Ausbau unseres Vertriebsnetzes in ganz Ontario ist der zentrale Faktor für unser Wachstum, und die Partnerschaft mit Grey Jay verschafft uns Zugang zu einem Netz von über 400 Einzelhändlern.“

„Wir sind stolz darauf, Marken zu vertreten, die innovativ sind und unseren geschätzten Einzelhändlern etwas Einzigartiges bieten“, erklärt Laura Ender, CEO von Grey Jay. „Wir sind der Meinung, dass Modern Meat eine im Lebensmittelmarkt noch nicht entdeckte Lücke füllt, indem es sich auf hochwertige Zutaten konzentriert, die vegan und „gesund“ sind. Zu unseren Einzelhandelspartnern gehören einige der größten Lebensmittelmärkte in Kanada, und wir möchten die Marke Modern Meat in dieser Kategorie nach oben bringen“, so Laura Ender.

„Wir erwarten, dass die Aufnahme von Grey Jay das Interesse an unseren Fleischsorten auf pflanzlicher Basis steigern wird. Die Verbrauchernachfrage ist hoch, und wir sind weiterhin bestrebt, das Netz zu erweitern, in dem unsere Produkte angeboten werden, mit der Zielsetzung, die bevorzugte Alternative zu Fleisch in Kanada zu werden“, erklärte Tara.