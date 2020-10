Tagesschau.de verkündet es und dort gehört es auch hin: „Ein Podcast mit zwei Kanzlerinnen“: »Erst sitzt Angela Merkel im orangefarbenen Blazer am Schreibtisch, zwei Flaggen und ein Gemälde im Hintergrund. Dann steht sie in Weinrot vor einer blauen Medien-Wand mit Bundesadler. Die Überleitung macht die Kanzlerin selbst: „Und so folgt jetzt noch einmal der Podcast vom

Der Beitrag Merkel mit Doppel-Podcast und Einfachstbotschaft erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.