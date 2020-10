Beyond Meat vs. Starbucks – welche Aktie ist der bessere Kauf?

Die Aktienkurse sowohl von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) als auch von Starbucks (WKN: 884437) litten unter der Coronavirus-Krise. Die machte dem Gastgewerbe natürlich zu schaffen. Der Hersteller von pflanzlichen Eiweißprodukten verzeichnete Rückgänge bei seinen Verkäufen an Foodservice-Konzerne. Und die Kaffeekette verzeichnete einen Umsatzrückgang, weil die Läden zum Teil vorübergehend geschlossen wurden. Aber bei beiden Unternehmen hat die Erholung begonnen und ihre Aktienkurse steigen.

Beyond Meat befindet sich noch ganz am Anfang seines Daseins als börsennotiertes Unternehmen. Starbucks hingegen ist schon weiter fortgeschritten, aber das bedeutet nicht, dass das Wachstum vorüber ist. Denn das Unternehmen erneuert derzeit die wichtigsten Elemente seines Geschäfts, um sich an die Kunden von heute anzupassen. Zudem expandiert man in einem der größten Märkte.

Werfen wir einen genaueren Blick auf beide Unternehmen und sehen wir, ob wir am Ende die Eingangsfrage beantworten können.

Beyond Meat, der Börsenstar

Beyond Meat ist seit seinem Börsengang im Mai 2019 ein Börsenstar, und das zu Recht. Die Aktien des Unternehmens legten in den ersten beiden Handelsmonaten um 250 % zu. Heute sind sie seit dem Börsendebüt um 183 % gestiegen. Der Grund für all die Aufregung? Das Unternehmen hat in jedem Quartal, mit Ausnahme des letzten, dreistellige Umsatzzuwächse verzeichnet. Die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft im weiteren Sinne haben dazu geführt, dass die Einnahmen von Beyond Meat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 „nur“ zweistellig gestiegen sind.

Das Unternehmen hat zudem Allianzen mit großen Restaurantnamen geschmiedet, darunter Starbucks. Sein Beyond Beef ist zum Beispiel in China auf der Speisekarte von Starbucks zu finden. Apropos China: Beyond Meat expandiert dort im großen Stil. Das Unternehmen kündigte kürzlich die Entwicklung einer Produktionsstätte in der Nähe von Shanghai für den lokalen Markt an. In den USA sind die Produkte von Beyond Meat in 26.000 Lebensmittelgeschäften zu finden.

Die Coronavirus-Pandemie geht irgendwann vorüber. Es ist wahrscheinlich, dass sich dann das Wachstum von Beyond Meat fortsetzen wird. Aber wird dieses Wachstum ausreichen, um die Aktien deutlich zu verbessern? Da bin ich mir nicht so sicher.

Das Preis-Umsatz-Verhältnis von Beyond Meat liegt zwar unter den Höchstständen des letzten Jahres, aber immer noch in der Nähe des bisher höchsten Jahreswertes. Diese Kennzahl bewertet den Umsatz eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs. Hohe Preis-Umsatz-Verhältnisse weisen darauf hin, dass eine Aktie möglicherweise überbewertet ist. Ein weiterer Hinweis auf eine Überbewertung: Der Aktienkurs von Beyond Meat hat die höchste Analystenschätzung bereits um 6 % übertroffen.