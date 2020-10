Die FAZ – Finanzblogger sind Laien

Unter der jüngeren Generation spricht sich herum, dass das langfristige Investieren eine echte Alternative zu Sparbuch oder Lebensversicherung ist. Verständlich, denn wer noch kein oder nur wenig Vermögen besitzt, muss dies erst aufbauen. Doch ohne Zinsen geht das schwer. Insofern ist es ebenso logisch wie erfreulich, dass in Deutschland zunehmend mehr junge Menschen direkt oder indirekt in Aktien investieren

Verständlich, denn wer vom Staat monatlich so viel Geld wie Olaf erhält, muss sich um den Vermögensaufbau keine Sorgen machen. Zumal es sich Olaf als Bundesminister nach der nächsten Wahlklatsche mit einem Übergangsgeld von über 70.000 Euro bequem macht und ihm Dank seiner Kontakte vermutlich der ein oder andere lukrative Sitz in einem Aufsichtsrat oder Beratervertrag offen steht.

Mit entsprechendem Unverständnis reagiert Olaf, wenn es um den Vermögensaufbau mit Aktien geht. Um den zu vereiteln, scheint ihm jedes Mittel recht. Eines davon nennt sich Finanztransaktionssteuer. Ursprünglich als Instrument gegen spekulative Auswüchse gedacht, hat Olaf den Begriff zu einer geplanten Strafsteuer für Kleinanleger umfunktioniert. Wohin die Einnahmen der Strafsteuer fließen, ob Finanzierung der staatliche Grundrente oder der EU, ist ihm weniger wichtig als das Bestrafen privater Vorsorge an sich. Glücklicherweise pfeifen die EU-Kollegen Olaf regelmäßig zurück und werden auch andere kruden Ideen wie die Ungleichbehandlung von Gewinnen und Verlusten im Handel mit Optionen selbst hierzulande blockiert.

Lange Rede, kurzer Sinn: es besteht Hoffnung, dass sich hierzulande doch noch so etwas wie eine Aktionärskultur etabliert. Zumal in den sozialen Medien zahlreiche Finanzblogger für die Börse die Werbetrommel rühren. Ihre Reichweite erstreckt sich über alle sozialen Netzwerke und wächst von Jahr zu Jahr. Es liegt nahe, dass das Börsenerwachen der jungen Generation auch mit dem Wirken der Finanzblogger zusammenhängt. An dieser Stelle will ich nicht Verschweigen, dass es auch auf unter den Finanzbloggern schwarze Schafe gibt und viele unterfahrenen Börsenneulinge, von Billig-Brokern befeuert, eher nach dem schnellen Geld streben. Dennoch ist das langfristige Investieren an der Börse im Aufwind.

Umso bedauerlicher, wenn sich die traditionelle Presse dem Trend zum langfristigen Vermögensaufbau mit schlecht recherchierten Meinungsartikeln entgegenstellt. So geschehen in der jüngsten Printausgabe der FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), die – nach eigenen Angaben – als eine der besten Zeitungen der Welt gelten will. Davon ist in dem beanstandeten Artikel jedoch nichts zu sehen. Stattdessen wird dem Leser gezielt der Aktien-Sparplan madig gemacht, Finanz-YouTuber wie Aktienfinder.Net als Laien dargestellt und indirekt die Sinnhaftigkeit ihrer Zusammenarbeit mit Online-Brokern in Frage gestellt.

In diesem Video zeige ich euch, wo die FAZ mit ihrem Artikel falsch liegt und hoffe, dass möglichst viele das Video sehen, damit sich möglichst wenige von Finanz-YouTubern wie mir und Aktiensparplänen abschrecken lassen.

