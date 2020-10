Egal was Jens Spahn tatsächlich gesagt hat - Fakt ist: Bisher hat BioNTech noch nicht einmal einen Zulassungsantrag für den COVID-19 Impfstoffkandidaten BNT162 gestellt. Es ist daher etwas früh, über eine bevorstehende Zulassung zu philosophieren, wie es derzeit sensationsheischend in manchen Medien ausgeschlachtet wird. Zuletzt hatte der Chef von BioNTechs Entwicklungspartner Pfizer, Albert Bourla, angekündigt, dass man in den ...