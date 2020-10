BERLIN (dpa-AFX) - Die mit Abstand meisten Fernsehzuschauer haben sich am Samstagabend entweder für die Schlagerparty in der ARD oder für den ZDF-Krimi entschieden. 5,63 Millionen sahen die abendfüllende Show "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum!" im Ersten, was einem Marktanteil von 19,9 Prozent entspricht. Im Zweiten lief der Krimi "Helen Dorn: Kleine Freiheit" mit Anna Loos, der 6,14 Millionen vor die Bildschirme zog und damit eine Quote von 19,8 Prozent erreichte.

Für 3,02 Millionen Menschen war die RTL -Castingshow "Das Supertalent" das Highlight zur besten Sendezeit. Der Kölner Privatsender hatte damit einen Marktanteil von 10,1 Prozent. ProSieben setzte ebenfalls auf Show. Hier sahen 1,61 Millionen "Schlag den Star" (6,5 Prozent). Die US-Trickkomödie "Ferdinand - Geht STIERisch ab!" hatte auf Sat.1 im Schnitt 1,36 Millionen Zuschauer (4,5 Prozent). 620 000 Zuschauer sahen auf Kabel eins die US-Serie "Hawaii Five-0" (2,0 Prozent). Rund 1,41 Millionen (4,6 Prozent) entschieden sich für Vox und den Actionthriller "Transporter - The Mission"./tn/DP/he