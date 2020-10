Exchange Traded Commodities auf den Goldpreis ermöglichen Anlegern einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu einem Investment in Gold.

Nachdem der Preis für eine Feinunze Gold innerhalb des relativ kurzen Zeitraumes von Mitte März von 1.450 USD bis zum 6.8.20 um mehr als 42 Prozent auf 2.063 USD zulegen konnte, setzte eine Konsolidierung ein, die den Goldpreis auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 1.900 USD nachgeben ließ. Nach wie vor gehen zahlreiche Experten von einer bald einsetzenden weiteren Aufwärtsbewegung des Goldpreises aus. Für Privatanleger, die nach der aktuellen Verschnaufpause des Goldpreises an einem Kursanstieg des Goldpreises teilhaben wollen, stehen viele Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Markteinschätzung bereit.

Neben den klassischen Tracker-Zertifikaten, die den Goldpreis eins zu eins abbilden, bei denen aber das Bonitätsrisiko des Emittenten in Kauf genommen werden muss, können Anleger auch in die mit physischem Gold hinterlegten ETCs wie beispielsweise in EUWAX-Gold investieren. Auch die seit einigen Jahren auf dem Markt befindlichen ETCs auf Gold, die zwar nicht durch physisches Gold, sondern von einem Treuhänder besichert werden, stellen durchaus interessante Varianten dar, um an einem Anstieg des Goldpreises zu partizipieren.