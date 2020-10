Inzwischen ist das Virus nach einem Ausbruch im Weißen Haus vor einigen Wochen erneut in den obersten Machtetagen angekommen. Der Stabschef von Vizepräsident Mike Pence wurde positiv getestet. Der Test bei Pence selbst sei negativ ausgefallen und er werde mit seinen Wahlkampfauftritten weitermachen, sagte ein Sprecher. Zudem wurde bekannt, dass schon vor Tagen ein Berater von Pence positiv getestet wurde. Sein Stabschef Marc Short ist jetzt in Quarantäne. Nach Medienberichten sind insgesamt fünf Pence-Mitarbeiter infiziert.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Kampf um seine Wiederwahl spielt US-Präsident Donald Trump die Corona-Gefahren trotz der Infektionszahlen auf Rekordniveau herunter. Die Werte seien hoch, weil mehr als zuvor getestet werde, behauptete Trump in Wahlkampfreden am Wochenende. Pro Tag stecken sich aktuell rund 83 700 Amerikaner an. Rund 900 Menschen sterben täglich. Die Unzufriedenheit der Amerikaner mit Trumps Krisenmanagement in der Pandemie könnte zum entscheidenden Faktor für die Präsidentschaftswahl am 3. November werden.

Am vorletzten Wochenende vor der US-Präsidentenwahl verschärften Trump und Herausforderer Joe Biden ihren Kampf um Stimmen in Schlüsselregionen. Der in Umfragen zurückliegende Trump hielt am Samstag gleich drei Wahlkampfreden in North Carolina, Ohio und Wisconsin. Biden trat zweimal in Pennsylvania auf.

Diese Bundesstaaten könnten den Ausgang der Wahl entscheiden. Für den Sieg sind 270 Stimmen von Wahlleuten nötig. Diese stimmen gemäß dem Ergebnis in den einzelnen Bundesstaaten ab. Pennsylvania, wo Biden nach Umfragen führt, gehört mit 20 Wahlleuten zu den besonders wichtigen Bundesstaaten. North Carolina mit 15 Wahlleuten und Ohio mit 18 Wahlleuten sind enger umkämpft. Biden kündigte für Dienstag einen Auftritt in Georgia an - einem Bundesstaat, den die Demokraten seit 1992 nicht gewonnen haben.

Trump verharmloste die Corona-Gefahr noch wortreicher als bisher. "Ich hatte es, hier bin ich", verkündete Trump in Anspielung auf seine Covid-19-Erkrankung bei einem der Auftritte. "Und jetzt sagen sie, dass ich immun bin." Trump war unter anderem mit einem noch experimentellen Antikörper-Medikament behandelt worden, das er als "Heilmittel" bezeichnete. Bei jedem der Auftritte erzählte er zudem, dass sein 14-jähriger Sohn Barron schon kurz nach dem positiven Test von den Ärzten wieder für gesund erklärt worden sei. Trump gab bei den drei Reden drei Varianten zum Besten, wie schnell das ging: Nach 15 Sekunden, nach 15 Minuten und am nächsten Tag.