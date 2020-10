Persistent Systems meldet Rekordumsätze von 136,09 Millionen US-Dollar mit einem Wachstum von 3,9 % im Q-o-Q und 8,4 % im Y-o-Y für Q2FY21, ernennt Sandeep Kalra zum CEO

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien. (ots/PRNewswire) - Persistent Systems

(http://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die

geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2020

endende Quartal bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.



Neben einem weiteren Quartal mit starkem Wachstum und operativer Leistung freut

sich Persistent, die Ernennung von Sandeep Kalra zum neuen CEO mit sofortiger

Wirkung bekannt zu geben.





Sandeep kam im Mai 2019 als Exekutivdirektor und Präsident der TechnologyServices Unit TSU zu Persistent, wo er für die Festlegung der strategischenAusrichtung sowie für die Leitung der Verkaufs- und Lieferfunktionen der Einheitverantwortlich ist. Unter seiner Führung erzielte die Einheit während seinergesamten Amtszeit ein stetiges Wachstum und eine stetige Gewinnsteigerung.Darüber hinaus spielte er eine Schlüsselrolle bei der Festlegung der Strategieund des Ausführungsplans für das Unternehmen während der bedeutendstenWachstumsphase, die das Unternehmen seit einiger Zeit erlebt hat."Es ist ungemein erfreulich, dass wir anlässlich unseres 30-jährigen Bestehenseine Erneuerung und Verjüngung der Energie und des Einfallsreichtums erleben,die Kennzeichen von Persistent sind. Wir haben wichtige Meilensteine erreichtund zum ersten Mal überhaupt INR1000 Crore beim Umsatz und INR100 Crore beimGewinn in einem Quartal übertroffen. Das Wachstum, das wir in unserem gesamtenUnternehmen verzeichnen, ist das Ergebnis der gemeinsamen Leidenschaft aller vonPersistent für Innovation und die Unterstützung unserer Kunden, ihreGeschäftserwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Wir freuenuns auf die nächste Phase unserer Wachstumsreise, in der Sandeep Kalra die Rolledes CEO übernimmt. Ich wünsche ihm alles Gute und freue mich darauf, weiter mitihm an der Zukunft von Persistent zu arbeiten."Dr. Anand Deshpande, Gründer, Vorsitzender und GeschäftsführerKonsolidierte finanzielle Höhepunkte für das am 30. September 2020 endendeQuartal:Q2FY21 Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-WachstumEinnahmen (Mio. 136.09 +3,9% +8,4%USD)Einnahmen (Mio. 10.077 +1,7% +13,9%INR)EBITDA (INR 1.658 +13,2% +36,3%Mio.)PBT (INR Mio.) 1.375 +12,7% +19%PAT (INR Mio.) 1.020 +13,3% +18,5%"Wir haben ein weiteres starkes Quartal auf der Grundlage unseres starken Q1geliefert. Unser kontinuierlicher Fokus auf hervorragende Leistungen und derAusbau des Werts unserer Fachkompetenz bei unseren Kunden waren die wichtigsten