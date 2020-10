DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Tarifeinigung öffentlicher Dienst:

"Die Kosten des Abschlusses halten sich im Rahmen, sie liegen nur um rund 100 Millionen Euro über der Summe, die die kommunalen Arbeitgeber in ihrem Angebot veranschlagt hatten. Und das ist gut so. Denn das Argument der Gewerkschaften, dass Bund und Länder den Städten und Gemeinden ja die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle ersetzen, zieht nur bedingt. Denn diese Entlastung wirkt nur in diesem Jahr, die Belastung durch die Tariferhöhung jedoch dauerhaft. Kommunen brauchen aber Spielraum, um Schwimmbäder oder Theater offen zu halten oder Zukunftsinvestitionen zu tätigen."/al/DP/he