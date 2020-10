Grande West erneuert Kreditfazilität der Royal Bank of Canada (RBC) in Höhe von $20.000.000

Vancouver, British Columbia - Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTC PINK: GWTNF) (FRA: 6LG) - 26. Oktober 2020: („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen zum Vertrieb in Kanada und den Vereinigten Staaten, freut sich bekannt zu geben, dass er seine Kreditfazilität in Höhe von $20.000.000 („Kreditfazilität“) erneuert hat.

Die Royal Bank of Canada (TSX: RY) stellt eine dreijährige revolvierende Kreditfazilität in Höhe von bis zu $20.000.000 zur Verfügung, die auf dem Wert der Anlagen des Unternehmens basiert und für den laufenden Bedarf an Betriebskapital verwendet werden soll. Darlehen im Rahmen der Kreditfazilität werden zu einem Zinssatz verzinst, der dem kanadischen Leitzins oder dem Annahmezinssatz der Banken für auf kanadische Dollar lautende Darlehen und dem LIBOR oder einem US-Leitzins für auf US-Dollar lautende Darlehen entspricht, zuzüglich einer auf diese Zinssätze anwendbaren Marge.

Im Rahmen der Kreditfazilität gibt es bestimmte finanzielle Zusicherungen, die eingehalten werden müssen. Insbesondere muss das Unternehmen ein Fixkosten-Deckungsverhältnis von mehr als 1,1 zu 1 einhalten, wenn das Unternehmen mehr als 75% der verfügbaren Kreditfazilität in Anspruch nimmt.

Der CFO von Grande West, Dan Buckle, erklärte: „Wir haben das Privileg und freuen uns, weiterhin mit der Royal Bank zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen in eine neue Phase der Produktion und Expansion eintritt, insbesondere mit unserem neuen Vicinity EV mit elektrischem Antriebssystem. Die Kreditfazilität reduziert den Druck auf unseren laufenden Betriebskapitalbedarf erheblich und ermöglicht es uns, unser starkes Wachstumsprofil mit kostengünstigen und flexiblen finanziellen Bedingungen fortzusetzen. Die Royal Bank ist ein sehr guter Partner und hat die passende Kreditfazilität zur Verfügung gestellt, die mit unserem Unternehmen wachsen wird und so den Erfolg von Grande West optimal gewährleistet.“

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass bestimmte Bezugsberechtigte Direktoren beantragt haben, dass ihre jeweilige Direktorenvergütung für das Kalenderjahr 2020 in Deferred Share Units (DSUs) [aufgeschobenen Aktieneinheiten] ausgezahlt wird. Dementsprechend hat das Unternehmen 28.580 DSUs in Verbindung mit der Direktorenvergütung für das dritte Quartal gewährt.