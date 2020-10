---------------------------------------------------------------------------

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.



Noratis AG: Zeichnungsfrist der 5,50 % Unternehmensanleihe startet heute

- Öffentliches Angebot bis voraussichtlich 09.11.2020



- Zeichnungsmöglichkeit u. a. über DirectPlace der Deutschen Börse

- Ausbau des Wohnimmobilienportfolios und aktive Wertentwicklung im Fokus

- Merz Real Estate begleitet Expansionsstrategie als starker Ankeraktionär

- Erstnotiz der Anleihe an der Börse Frankfurt voraussichtlich am 11.11.2020

- Noratis - Rendite mit Bestand



Eschborn, 26. Oktober 2020 - Ab heute können private und institutionelle Anleger in die 5,50 % Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6) der Noratis AG ("Noratis") investieren. Mit dem Zeichnungsstart adressiert ein Emittent den Anleihemarkt, der mit einem profitablen Geschäftsmodell im stabilen deutschen Wohnungsmarkt punktet. Noratis kombiniert laufende Mieteinahmen aus dem Wohnungsbestand mit der Bestandsentwicklung als Renditekicker. Die stabile Finanzbasis des Unternehmens wird dabei durch den neuen, starken Ankeraktionär, die Merz-Gruppe, untermauert. Unter dem Strich bietet Noratis seinen Mietern solide Wohnqualität zu bezahlbaren Preisen, die Nachfrage danach ist ungebrochen hoch und Investoren profitieren von jährlich 5,50 % Rendite mit Bestand.



Bereits ab einer Stückelung von 1.000 Euro kann die Noratis Unternehmensanleihe gezeichnet werden. Zeichnungsaufträge können unter anderem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG, DirectPlace (ab dem 27. Oktober, 9.00 Uhr), platziert werden. Hierzu geben Anleger einfach eine Order über ihre Bank oder ihren Onlinebroker mit Börsenplatz "Frankfurt" auf, sofern das jeweilige Institut an DirectPlace angeschlossen ist. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg läuft voraussichtlich bis zum 09.11.2020 (12.00 Uhr), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Das geplante Emissionsvolumen der Anleihe beläuft sich auf bis zu 50 Mio. Euro. Neben dem öffentlichen Angebot wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten institutionellen Investoren zur Zeichnung angeboten. Als Sole Global Coordinator und Bookrunner fungiert die ICF BANK AG aus Frankfurt. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11.11.2020 vorgesehen.