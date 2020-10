TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Anleger an den asiatischen Börsen haben sich zu Wochenbeginn zurückgehalten. Die wichtigsten Aktienindizes der Region schlossen am Montag tiefer, wobei sich in Tokio die Verluste in Grenzen hielten.

Die Corona-Lage sorgt in der Region und auch weltweit weiterhin für Verunsicherung bei den Anlegern. Die Behörden in der westchinesischen Region Xinjiang riefen nach einem Corona-Ausbruch die höchste Alarmstufe im öffentlichen Gesundheitswesen aus. In Europa treiben die rasant steigenden Corona-Zahlen viele EU-Staaten zu immer härteren Maßnahmen gegen die Pandemie. So rief Spanien erneut den nationalen Notstand aus.