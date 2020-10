2..2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) startet heute mit dem Angebot einer mit 5,5% verzinsten Unternehmensanleihe zur Finanzierung des Strategieschwenks hin zu einem Bestandshalter plus "Objektaufwertung". Gerade während der Aktienmarkt derzeit unter vielen Unbekannten leidet eine mögliche Alternative. Jedoch wird der Handel in der Anleihe erfahrungsgemäß relativ geringes Volumen nach der Emission aufweisen, so dass im Zweifelsfalle ein Halten bis zum Ende der Laufzeit 2025 einkalkuliert werden sollte. Natürlich haben Mittelstandsanleihen in der Vergangenheit durchaus häufiger zu bösen Überraschungen geführt, wobei hier das Geschäftsmodell der Noratis relativ krisensicher erscheint: Gewohnt wird immer, die Lage bestimmt bei Noratis ebenfalls nicht die Investtionsentscheidung - renoveirungsbedürftige Wohnimmobilien mit Aufwertungsreserven scheinen relativ krisenresitent. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg läuft voraussichtlich bis zum 09.11.2020 (12.00 Uhr), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Das geplante Emissionsvolumen der Anleihe beläuft sich auf bis zu 50 Mio. Euro. Neben dem öffentlichen Angebot wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten institutionellen Investoren zur Zeichnung angeboten.



André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG: "Verlässliche Rendite braucht Sicherheit. Ein bewährtes Geschäftsmodell, stabile Märkte, laufende, planbare Einnahmen und eine starke finanzielle Basis - das sind die Grundlagen für Rendite mit Bestand. Das ist Noratis. Wir freuen uns, dass Anleger nun unsere Unternehmensanleihe zeichnen können, die fünf Jahre lang mit 5,50 % pro Jahr verzinst wird."