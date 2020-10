Fujikura steigt mit der Einführung des branchenweit leistungsstärksten und stromsparenden Phased-Array-Antennenmoduls (PAAM) in den 5G-mmWave-Infrastrukturmarkt ein

Fujikura Ltd. (TOKYO:5803) (Präsident & CEO: Masahiko Ito) kündigte heute die Einführung des branchenweit fortschrittlichsten und hochintegrierten Phased-Array-Antennenmoduls (PAAM) für 5G-mmWave an, das in den 3GPP-Bändern n257 (28 GHz), n258 (26 GHz) und n261 (27 GHz) betrieben wird. Das PAAM von Fujikura ist das leistungsstärkste PAAM der Branche und zielt auf Innen- und Außenanwendungen wie 5G-mmWave Fixed Wireless Access (FWA), 5G-mmWave Mobile Wireless Access (MWA), 5G-mmWave Wireless Backhaul und andere neu entstehende Anwendungen ab.

