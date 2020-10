FRANKFURT (dpa-AFX) - Geschäftsführer Christian Seifert wird die Deutsche Fußball Liga nach Ablauf seines Vertrages im Juni 2022 verlassen. "In zwei Jahren möchte ich ein neues berufliches Kapitel aufschlagen", teilte der 51-Jährige am Montag in einer persönlichen Erklärung mit./hc/DP/jha