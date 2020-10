Weiter steigende Preise bei Gold, Kupfer und Rohöl erwartet - CoT-Report

Anzeige

Washington 26.10.2020 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf Kupfer, Gold und Rohöl ausgeweitet. Auch bei Silber und Mais ging es aufwärts. Die Marktteilnehmer sehen eine wachsende Wahrscheinlichkeit für einen inflationären Preisdruck auf die Rohstoffe.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 20. Oktober, um 11,1 Prozent auf 1.441.080 ausgeweitet. Dabei ging es sowohl für die Netto-Longs auf Kupfer, Rohöl und Gold nach oben. Analysten von Goldman Sachs haben kürzlich mitgeteilt, dass eine anziehende Inflation für steigende Preise für einen neuen Bullenmarkt bei Rohstoffen sorgen dürften.